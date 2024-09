La Haye première ville au monde à interdire la publicité pour les combustibles fossiles

La Haye est devenue la première ville au monde à interdire la publicité dans son paysage urbain pour les combustibles fossiles et les services et produits à forte intensité de carbone, tels que les voyages en avion et les croisières. Les réclames pour les billets d'avion, mais aussi pour les voitures hybrides, par exemple, y seront proscrites à partir du 1er janvier 2025, ont confirmé les autorités de la ville néerlandaise vendredi.