La liaison haute tension entre Harchies et Quevaucamps renouvelée par Elia

La nouvelle liaison haute tension entre Harchies et Quevaucamps, dans le Hainaut occidental, a été reconstruite par Elia, après plus de deux ans de travaux. Le tracé a été optimisé, les pylônes et les conducteurs remplacés, a indiqué Elia mercredi dans le cadre d'une visite du poste haute tension de Quevaucamps.

"Les travaux ont concerné un tronçon de 5,4 kilomètres entre le poste haute tension de Quevaucamps et Harchies", a indiqué Catherine Wojcicka, responsable communication infrastructure pour Elia. "L'ancien tronçon avait été construit dans les années '60 et les conducteurs n'étaient plus aux standards actuels. Le tronçon a donc été renouvelé et nous avons profité de ces travaux pour avoir une concertation avec les communes pour pouvoir dévier le tracé afin de se rapprocher le plus possible des infrastructures, en l'occurrence l'autoroute E42 et le chemin de fer, et, de cette façon, s'éloigner des zones habitées."

Le projet a nécessité une demande de permis d'urbanisme en 2018. Une étude d'incidence sur l'environnement a été réalisée. Le permis a été délivré en septembre 2020. "Le chantier a démarré à la fin mars 2021 et il s'achève en avril 2023. Nous avons d'abord construit la nouvelle liaison, l'ancienne a été démontée par la suite. La longueur de la ligne est de 700 mètres sur Quevaucamps (Beloeil) et de 4,7 kilomètres sur Harchies (Bernissard). Le gabarit de la ligne est de 150 kilovolts", a précisé la porte-parole d'Elia.