La Libye privée d'électricité pendant plusieurs heures

Après l'achèvement des travaux, auxquels a également participé la société allemande Siemens, le courant a été rétabli aux premières heures de la soirée.

Si la Libye possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz, le carburant se fait parfois rare dans le pays. Dans le passé, les coupures de courant étaient fréquentes, notamment en raison de la surcharge du réseau. La situation s'est maintenant améliorée, d'autant plus que davantage d'entreprises étrangères travaillent actuellement à la réparation et à la stabilisation du réseau électrique libyen.