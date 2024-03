La Lituanie ferme deux autres points de contrôle frontalier avec le Bélarus

Les points de contrôle de Lavoriskes et Raigardas sont été fermés depuis vendredi jusqu'à nouvel ordre, selon une décision du gouvernement de Vilnius.

La ministre de l'Intérieur lituanienne, Agne Bilotaite, a fait savoir cette mesure visait à mieux contrôler la circulation des biens, transports et personnes le long de la frontière et de tenter de diminuer les importations et exportations de biens sous le coup de sanctions et contrefaits.