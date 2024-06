La loi sur la restauration de la nature sème le trouble chez les pêcheurs

Adopté lundi, le nouveau règlement européen impose aux Vingt-Sept d'instaurer d'ici 2030 des mesures de restauration sur 20% des terres et espaces marins à l'échelle de l'Union européenne, puis d'ici 2050 sur l'ensemble des zones qui le nécessitent. Les États seront tenus d'établir des feuilles de routes précises.

Même son de cloche chez Didier Gascuel, professeur en écologie marine à l'Institut Agro de Rennes, qui dit craindre "un certain décalage entre ce qui est affirmé dans ce texte et la volonté politique" des États.

"En matière de pêche, il y a déjà plein de lois qui ne sont pas mises en œuvre", remarque M. Gascuel, qui prend en exemple la protection des poissons juvéniles, prônée par la Politique commune des pêches (PCP) de l'Union européenne, "alors qu'on les pêche massivement".

Autre exemple: la PCP imposait que 100% des stocks de poissons soient gérés durablement en 2020. L'année suivante, 38% des stocks exploités par la pêche hexagonale étaient toujours surpêchés, dégradés ou effondrés, selon l'Ifremer.

- "Assurance vie de la pêche" -

"Une nature en bon état, c'est l'assurance vie globale de l'activité de pêche", défend Pierre Karleskind, président (Renaissance) de la commission pêche dans le Parlement européen sortant. Il met en garde contre "des risques d'effondrement d'écosystèmes, dans 10 à 30 ans, si on ne prend pas des mesures dès aujourd'hui".

"Une partie de la crise de la pêche vient du fait qu'on a une ressource trop rare car on a trop abîmé les écosystèmes", abonde M. Gascuel. "Quand la ressource est rare, il faut beaucoup de gazole pour aller pêcher le poisson".

Et puis, s'il avance des objectifs ambitieux, le texte sur la restauration de la nature a "été largement vidé de sa substance" par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne, selon M. Karleskind.

"Le niveau d'ambition a été largement revu", ajoute-t-il, décrivant la "restauration de la nature" comme "un concept nouveau" et pas "clairement établi".

Tous les acteurs économiques de la mer ne sont d'ailleurs pas opposés à ce concept: les conchyliculteurs voient plutôt d'un bon œil cette législation nouvelle.

"La conchyliculture est très dépendante de la qualité des eaux", souligne Thibault Pivetta, responsable des affaires européennes au comité national de la conchyliculture (CNC).

"Pesticides et insecticides peuvent contaminer et affaiblir les coquillages. Ce texte permettrait de diminuer les intrants terrestres et d'avoir une meilleure qualité de coquillages", avance-t-il.

M. Pivetta, qui est aussi secrétaire général de l'association européenne des producteurs de mollusques, estime en outre que cela pourrait ouvrir la voie à des actions d'"aquaculture restauratrice" ou destinées à ensemencer "des algues et des coquillages au pied des éoliennes en mer pour y favoriser la biodiversité".

"Tout cela est bénéfique pour les professionnels", assure-t-il.