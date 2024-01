La Loterie nationale boucle 2023 avec des chiffres records

Les gagnants sont nombreux et les mises modestes, affirme la Loterie nationale vendredi à l'occasion de la présentation des résultats annuels. L'entreprise de divertissement annonce deux chiffres records: les gagnants (103.913.099) et leur pactole (1.078.835.155 euros).

La Loterie nationale a enregistré l'an dernier près d'1,5 milliard d'euros de mises; soit un enjeu moyen de 4,9 euros. C'est un chiffre d'affaires stable par rapport à 2022 alors que 2021 était une année record à 1,53 milliard d'euros.

Si les trois piliers de ces ventes restent le Lotto (456 millions d'euros), Euromillions (463 millions) et les jeux instantanés (billets à gratter... 464 millions), les responsables de la Loterie nationale se réjouissent du succès rencontré par leurs récentes innovations que sont Vikinglotto et Eurodreams. Le premier "a trouvé sa vitesse de croisière avec un chiffre d'affaires moyen par semaine de 340.000 euros", alors que le démarrage du second, en novembre dernier, "dépasse les espérances".