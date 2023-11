La Maison Blanche reproche à Elon Musk de "promouvoir" l'antisémitisme

La Maison Blanche a critiqué vendredi Elon Musk, propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), pour sa "promotion odieuse" de l'antisémitisme. Cette "promotion de l'antisémitisme et de la haine raciste est condamnée dans les termes les plus forts car elle va à l'encontre des valeurs fondamentales des Américains", a ainsi fustigé un porte-parole.

"Nous avons la responsabilité de rassembler les gens contre la haine et l'obligation de nous élever contre toute personne qui porte atteinte à la dignité de ses concitoyens américains et compromet la sécurité de nos communautés", a fustigé le porte-parole de la Maison Blanche. Il a déclaré qu'il était "inacceptable que de tels mensonges soient répandus".

Les remarques d'Elon Musk sont particulièrement préjudiciables, selon la Maison Blanche, compte tenu de l'augmentation des incidents antisémites depuis la guerre entre Israël et le Hamas.

Entre-temps, de plus en plus d'entreprises et d'organisations ont suspendu leurs publicités sur X pour protester contre l'augmentation de la désinformation et des messages de haine sur le réseau social. Il s'agit notamment de la Commission européenne, d'IBM, de Lions Gate Entertainment mais aussi, selon certains médias, d'Apple.

Les investisseurs de Tesla ont également déjà critiqué Elon Musk pour avoir potentiellement porté atteinte à la réputation de la marque automobile. Le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, demande même au milliardaire de démissionner de son poste de directeur général du constructeur de véhicules électriques.