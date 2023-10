La maison mère des magasins Inno en Belgique souhaite s'en défaire

Inno compte 16 magasins en Belgique et emploie un millier de personnes environ. La filiale belge a bouclé l'année 2022 sur un bénéfice de 2,6 millions d'euros et procède à un rafraîchissement de ses commerces, voués à prendre une allure plus prestigieuse.

Selon le Frankfurter Allgemeine Zeitung, Galeria a indiqué qu'elle misait sur une recette de vente des Inno se situant dans le milieu d'un montant à deux chiffres, estimé en millions, soit de l'ordre de 50 millions d'euros.