La maison-mère des magasins Inno sollicite la protection contre ses créanciers

Galeria est la plus grande chaîne de grands magasins d'Allemagne, mais elle est en difficulté financière depuis un certain temps. Le groupe est à la recherche de repreneurs et des discussions ont été entamées avec des investisseurs potentiels.

Après la précédente procédure de protection, le groupe a fermé 40 magasins. Galeria possède actuellement encore 92 grands magasins et emploie plus de 15.000 personnes.