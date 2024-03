La marge bénéficiaire de Vandemoortele retrouve son niveau d'avant la pandémie de Covid

Vandemoortele, connue pour ses marques telles qu'Alpro, Fama et Belolive, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2023. Cela représente une augmentation de 10,7% par rapport à 2022. L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (ebitda) de 216 millions d'euros, en hausse de 30,9%.

"Tout au long de l'année, nous nous sommes concentrés sur une plus grande valeur ajoutée et une meilleure combinaison de produits, de canaux et de pays. Nous nous sommes également concentrés sur des opérations irréprochables", a déclaré le CEO Yvon Guérin.