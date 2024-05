La marque de vêtements Abercrombie & Fitch revient sur le devant de la scène

La marque de vêtements américaine Abercrombie & Fitch retrouve des couleurs après plusieurs années un peu ternes. La chaîne a revu ses prévisions à la hausse après un solide premier trimestre. L'action a pris 23% dans la foulée de cette annonce et a déjà doublé de valeur depuis le début de l'année.

Depuis, Abercrombie & Fitch se porte mieux commercialement. Le chiffre d'affaires progresse depuis six trimestres consécutifs, jusqu'à 1 milliard de dollars. Le bénéfice est aussi en hausse. La marque ne doit plus nécessairement passer par des réductions de prix pour attirer la clientèle.

Ce retour sous le feu des projecteurs intervient alors que l'image d'Abercrombie & Fitch était quelque peu écornée après le succès des années '90 auprès des jeunes. Les déclarations de l'ancien patron Mike Jeffries, selon lesquelles les tenues de la chaîne étaient réservées à des personnes sveltes et séduisantes, avaient suscité l'indignation du public. En 2004, l'entreprise avait dû débourser 50 millions de dollars dans des affaires de discriminations à l'embauche de mineurs d'âge.

A&F a élargi son offre afin de pouvoir rencontrer les demandes variées des "millennials" (25-40 ans). Outre des jeans plus amples, elle propose désormais des tenues de bureau et de mariages dans des tailles plus larges qu'auparavant.

L'entreprise s'attend à une progression de ses ventes de 10% sur l'ensemble de son année comptable, doublant presque ses précédentes estimations (4 à 6%).