La moitié des jeunes consommateurs estiment "acceptable" d'acheter des contrefaçons

Toutefois la conscience des citoyens s'éveille peu à peu, semble-t-il. Ainsi 80% des Européens conviennent que les produits de contrefaçon soutiennent les organisations criminelles, nuisent aux entreprises et aux emplois. Deux personnes sur trois considèrent également les produits de contrefaçon comme une menace pour la santé, la sécurité et l'environnement.

En ce qui concerne les achats, 13% des Européens déclarent avoir acheté intentionnellement des produits de contrefaçon au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre s'élève à 26% pour les personnes âgées de 15 à 24 ans, soit deux fois la moyenne de l'UE, tandis qu'il n'est que de 6% dans la tranche d'âge des 55-64 ans et moins de 5% chez les personnes âgées de 65 ans et plus.