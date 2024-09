La mort de chauves-souris a entraîné une hausse de l'utilisation de pesticides et des morts de nourrissons

Des chercheurs "nous avertissent que nous perdons des espèces de tous les côtés (...) Et que cela peut avoir des impacts catastrophiques pour l'humanité", explique à l'AFP Eyal Frank de l'université de Chicago.

Un effondrement de la population nord-américaine de chauves-souris a mené à une hausse de l'utilisation par les agriculteurs de pesticides et entraîné une augmentation de la mortalité infantile, révèle jeudi une étude.

Publiée dans la revue Science, cette étude permet de fournir des preuves tangibles sur l'actuel déclin global de la biodiversité et ses conséquences pour les humains.

Appelée syndrome du nez blanc (WNS), la maladie, causée par un champignon, a commencé à se développer dans l'Etat de New York en 2006, pour ensuite se propager à travers les Etats-Unis.

Réveillées prématurément lors de l'hibernation à cause de la maladie, les chauves-souris meurent par manque d'insectes pour se nourrir et de difficultés à se réchauffer.

Pour l'étude, le chercheur a suivi la propagation de cette maladie dans l'est des Etats-Unis et comparé l'utilisation de pesticides dans les comtés touchés et dans ceux qui ne l'étaient pas.