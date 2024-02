"La nature et l'agriculture ne sont pas des adversaires", selon Nicolas Van Nuffel

"On sent bien aujourd'hui qu'il y a une énorme colère de la part du monde agricole et qu'il existe des tentatives des forces conservatrices de récupérer cette colère, en essayant d'opposer nature et agriculture", souligne Nicolas Van Nuffel. "Ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, c'est que la protection de la nature et de l'agriculture sont un même combat."

La Coalition climat se positionne ainsi aux côtés du monde agricole. "C'est en s'alliant avec les différentes forces qui cherchent à provoquer une transition solidaire que l'on va arriver à faire bouger les choses", affirme le président de la coupole.