La Nouvelle-Zélande annule l'interdiction de vente de cigarettes aux futures générations

Le gouvernement néo-zélandais a annulé jeudi la loi qui prévoyait l'interdiction de la vente de cigarettes aux futures générations. Elle avait été adoptée sous le précédent gouvernement de Jacinda Adern et prévoyait l'interdiction de la vente de tabac à toute personne née après 2008. La réduction du taux de nicotine dans les cigarettes et du nombre de points de vente de tabac était également au programme.

"La Nouvelle-Zélande a connu l'une des plus fortes baisses du nombre de fumeurs dans le monde ces dernières années, et nous voulons nous appuyer sur les outils et approches qui ont fonctionné jusqu'à présent", a-t-elle expliqué. "Le précédent gouvernement s'était orienté vers un dispositif non testé, qui ignorait toutes les bonnes initiatives autour de l'arrêt de la cigarette, et les potentiels inconvénients d'une approche prohibitionniste".

Le responsable du parti travailliste Chris Hipkins évoque pour sa part une "étape tragique" pour le pays. "Le gouvernement se pliant aux exigences de l'industrie du tabac tout en prétendant prendre soin de la santé et du bien-être des Néo-Zélandais, cela relève d'un cauchemar dystopique. Ce gouvernement est dépourvu de sens moral et se contente de promouvoir et soutenir une industrie qui tue littéralement ses consommateurs", a-t-il déclaré.