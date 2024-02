La patinoire de Wilrijk ne rouvrira pas

Alychlo, la société d'investissements de Marc Coucke, a racheté la patinoire Antarctica de Wilrijk dans le but de la démolir, a-t-elle indiqué mardi. La fermeture de l'infrastructure sportive l'an dernier avait rendu encore plus compliquée la recherche de lieux d'entrainement des patineurs artistiques.

Marc Coucke détient déjà la piste de ski SnowWorld située juste à côté de la patinoire et compte l'agrandir pour faire du lieu "un espace de loisirs moderne et attractif, tant avec des activités hivernales que d'autres intérieures et extérieures", précise le communiqué.