La pénurie de chauffeurs routiers empire à travers le monde, selon les transporteurs

Il manque plus de trois millions de chauffeurs routiers à travers le monde et ce chiffre devrait doubler dans les cinq prochaines années, selon un rapport publié lundi par l'Union internationale du transport routier (IRU).

Au total, 7% des postes ne sont pas pourvus, selon cette étude sur 4.700 sociétés de transport dans 36 pays, en Europe, en Asie et en Amérique. Cette pénurie s'est aggravée au cours de l'année 2023, et plus de la moitié des entreprises peinent à recruter des chauffeurs qualifiés.

L'Europe et les Etats-Unis en ont cependant moins souffert, car l'inflation y provoque une baisse de la consommation et donc de la demande de transport, selon l'IRU.