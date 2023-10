La performance des exploitants de RER n'est "pas satisfaisante", épingle la Cour des comptes

La Cour des comptes a estimé mercredi dans un rapport que les performances des exploitants du RER en Ile-de-France — la RATP et la SNCF — étaient "peu satisfaisantes", appelant à plus de contrôles, d'investissements et à un changement d'organisation sur la ligne B.

"Les lignes B et D, qui cumulent un fort trafic, un taux de ponctualité médiocre et une hausse prévisible de la fréquentation, sont les plus préoccupantes", a-t-il affirmé, épargnant la ligne A, "qui a bénéficié de nombreux investissements". Ces deux lignes sont "saturées", leur capacité "plafonne", alors que "leur trafic augmente de 2% par an depuis 2010", décrit le rapport.

L'exploitation conjointe de la ligne B par la RATP et la SNCF est, en particulier, "inadaptée", "trop complexe, voire illisible", selon le rapport. La Cour des comptes plaide pour "une organisation nouvelle, adaptée à une logique de ligne", "sans attendre l'ouverture à la concurrence en 2040".

Globalement, "le RER souffre d'un sous-investissement certain, caractérisé par des retards et un effort d'entretien insuffisant des infrastructures", affirme M. Moscovici.