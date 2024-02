La police de la route constate encore quelques perturbations vendredi à l'aube

La police fédérale de la route indique à l'aube vendredi que les manifestations d'agriculteurs perturbent encore la circulation dans trois provinces au sud du pays. La circulation sur le réseau wallon et à Bruxelles semblait toutefois relativement fluide.

L'autoroute A7/E19 vers Bruxelles demeure fermée à Haut-Ittre, et une déviation est en place via le ring vers Zaventem, signale la police fédérale vers 05h30. Ce même axe est fermé à Nivelles en direction de Mons, avec une déviation en place vers la A54, direction Charleroi.

Les perturbations ne concernent que les provinces du Brabant wallon, du Luxembourg et du Hainaut.

En Hainaut, les dépôts de l'enseigne Colruyt sont aussi bloqués sur la N57. Des blocages et ralentissements restent également possibles aux abords du dépôt Colruyt de Hal et sur l'A8 à proximité.

Sur l'A501, à Familleureux, les véhicules circulent sur une bande de libre dans chaque sens.

Enfin, les agriculteurs ont établi un barrage bloquant à Quiévrain, sur la N51.

Les fermetures et déviations à hauteur de l'échangeur d'Hautrage (A7/A16) et au poste-frontière de Lamain, vers la France, ne sont plus d'actualité, a encore précisé la police vers 06h00.