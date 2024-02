La police déplore trois blessés et plusieurs incidents à la manifestation des agriculteurs

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles (PolBru) compte trois policiers blessés lors de la manifestation des agriculteurs, a-t-elle annoncé lundi. Elle indique également que les manifestants ont incendié une quantité importante de pneus de voiture et de paille près du barrage rue de la Loi à la hauteur de la rue du Taciturne, et que des pneus et de la paille en feu ont été jetés sur la chaussée d'Etterbeek depuis le pont de la rue de la Loi.