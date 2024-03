La police fait usage de canons à eau et de lacrymogène face aux agriculteurs

Les feux d'artifice et les tirs de mortier se sont enchaînés mardi matin, autour des 250 tracteurs présents sur la rue de la Loi, aux abords de la commission européenne. Alors que certains ont jeté des véhicules partagés et du mobilier urbain sur la route et mis le feu à de la paille, la police a commencé à faire usage de trois canons à eau depuis la rue de la Loi et la chaussée d'Etterbeek pour disperser les manifestants.

Ceux-ci ont ensuite déversé du purin sur un barrage policier, avant que du gaz lacrymogène soit envoyé en direction des agriculteurs. Un incendie a également été lancé à la suite de jets de paille dans le tunnel piétonnier sous la rue de la Loi. Le feu a pu être circonscrit quelques dizaines de minutes plus tard par les pompiers.