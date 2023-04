La police montoise évoque le refus d'obtempérer de la syndicaliste interpellée à Mons

"Nous comprenons tout à fait l'émoi que peut générer une intervention policière dans un contexte de concertation sociale sensible pour les grévistes", a expliqué la zone de police, sollicitée par Belga. "Cependant, la mission des policiers - soit l'accompagnement des huissiers sur les lieux où ils doivent signifier et faire appliquer une décision de justice - se doit d'être menée dans le respect des prescrits légaux."

Pour le front commun syndical, composé de la CNE, du Setca et de la CGSLB, le "seul tort" de la militante CNE "est celui de venir soutenir ses délégués sur le piquet de grève du magasin".

Si grévistes et huissiers jouent "régulièrement au chat et à la souris" sur les sites visés par des ordonnances de justice, l'incident est "extrêmement regrettable", a pour sa part commenté Bertrand Delplanque, permanent SETCa, qui estime que la police aurait pu faire preuve de "plus de patience et d'humanité".

La permanente syndicale a été relâchée à la mi-journée.