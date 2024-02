La présidence belge contrainte de retirer le devoir de vigilance de l'agenda du Conseil UE

Le pré-accord dégagé à la mi-décembre, entre Parlement européen et Conseil, sur les règles de vigilance que devront observer les entreprises pour protéger les droits humains et l'environnement, lors de la fabrication d'un produit et dans sa chaîne d'approvisionnement, n'a pu être soumis à l'approbation des ambassadeurs des Vingt-sept ce vendredi, faute de soutien suffisant.