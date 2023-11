La prochaine édition de Batibouw aura lieu du 17 au 25 février

La prochaine édition du salon de la construction Batibouw aura lieu du 17 au 25 février prochains sur le site de Brussels Expo, annoncent mercredi les organisateurs de l'événement, qui fêtera sa 65e édition. Les thèmes du logement abordable et de la rénovation durable y occuperont une place particulière.

Plus de 350 exposants seront présents pour offrir aux visiteurs un aperçu unique du secteur de la construction et de la rénovation, leur délivrer des conseils professionnels pour leur projet de construction ou de rénovation et lancer des offres intéressantes.

La Batibouw Academy proposera notamment un large éventail de conférences inspirantes, d'ateliers, de débats sur les tendances et de présentations sur des sujets tels que les primes, l'énergie, la gestion du budget, le bien-être, les formes d'habitats alternatifs, l'architecture de jardin, etc.