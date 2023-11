La propreté autour des bulles à verre au centre d'une campagne d'Hygea et de Fost Plus

L'intercommunale Hygea et Fost Plus lancent une nouvelle campagne de sensibilisation dont l'objectif est de rendre les sites des bulles à verre plus propres, a annoncé jeudi Hygea par communiqué.

L'intercommunale de gestion environnementale de Mons-Borinage-Centre ramasse chaque année quelque 300 tonnes de déchets sauvages aux pieds des bulles à verre, soit près d'une tonne par jour, a-t-elle souligné. À ces 300 tonnes collectées par les équipes d'Hygea viennent s'ajouter de nombreux déchets clandestins ramassés par les communes, notamment des contenants ayant servi à transporter le verre, des pneus, des encombrants. Ceux-ci doivent être repris par les usagers une fois leur contenu déposé, rappelle l'intercommunale.

La nouvelle campagne de sensibilisation entend donc rendre les sites de bulles à verre plus propres, mais aussi augmenter le confort des citoyens et améliorer l'image des communes. Intitulée "Voir ses pieds, c'est le pied ! Rien par terre et la propreté a gagné", la campagne met particulièrement l'accent sur les dépôts sauvages, qui sont passibles d'une amende. Les bulles à verre les plus problématiques de la zone Hygea ont ainsi été dotées de ce slogan et d'un miroir.