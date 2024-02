La prudence de la FED refroidit les marchés

Partager:

La prudence annoncée de la FED avant toute baisse de ses taux devait refroidir Wall Street et les marchés européens. Ceux-ci s'inscrivaient généralement en baisse comme l'indice BEL 20 qui reculait de 0,6% à 3.642 points jeudi vers onze heures avec 13 de ses éléments dans le rouge.

D'Ieteren (178,30) plongeait de 5% et KBC (59,18) chutait de 2,1% en compagnie des valeurs immobilières qui voyaient Aedifica (58,95) et WDP (26,78) abandonner 2,7 et 1,8%. Syensqo (84,08) se distinguait par contre en regagnant 1,9% après un commentaire favorable, Ageas (40,05) et Aperam (28,76) s'appréciant de 0,6 et 0,5%.

AB InBev (57,21) reculait de 0,5% comme Proximus (8,75), Melexis (79,70) et UCB (86,84) ; Solvay (25,24) et Galapagos (34,55) reculant de 0,7 et 0,9% alors que arGEN-X (349,80) remontait de 0,3%. Elia (110,60) et Sofina (220,20) valaient 1,1% de moins que la veille tandis que Umicore (21,09) reperdait 0,4%. Les résultats de SmartPhoto (28,70) étaient accueillis par une chute de 4,3% alors que les perspectives de ING (12,002) faisaient plonger ce titre de 9% malgré des résultats en hausse.