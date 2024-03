La prudence et les baisses l'emportent en Europe

KBC (66,62) s'appréciait de 0,2% alors que Ageas (37,69) et AB InBev (55,09) valaient 0,3 et 0,9% de moins que la veille, les résultats de D'Ieteren (179,10) étant accueillis par une baisse de 1%.

Le poids-lourds arGEN-X (354,60) suivait avec une baisse de 1,3% en compagnie de Solvay (23,26) et UCB (107,60), négatives de 0,5 et 0,3% alors que Syensqo (80,27) regagnait 0,8%.

GBL (68,14) et Sofina (205,60) reculaient de 0,9%, Melexis (78,45) de 0,3% et Aperam (26,49) de 0,4% comme Umicore (19,41).

Les résultats de SmartPhoto (27,70) étaient accueillis par une hausse de 3%, ce que perdait par contre Recticel (10,86) après avoir déjà perdu 5,1% la veille.

Bpost (3,39) et Atenor (5,76) chutaient de 3,9 et 4,9% supplémentaires, Bekaert (46,52) et Immobel (22,70) abandonnant 1,7 et 2,4% tandis que Azelis (19,29) et Agfa-Gevaert (1,02) étaient en baisse de 2,6 et 1,9%.