La reprise permettra à Colruyt de rapidement s'étendre en Wallonie, selon une experte

"Les dernières années ont mis le commerce de détail sous une pression énorme", rappelle-t-elle. "Ca ne vaut pas uniquement pour Match et Smatch. Chaque acteur y fait face à sa manière: Delhaize en franchisant ou encore Jumbo en reconnaissant que son développement en Belgique connait des difficultés. Cela démontre un caractère très concurrentiel sur un marché qui cherche son nouvel équilibre."

Un redécoupage du marché était inévitable. "Dans ce contexte, les grandes enseignes ont évidemment plus de poids pour négocier avec les fournisseurs et peuvent plus facilement supporter les coûts que les plus petits acteurs."