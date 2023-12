La Sabca officialise sa nouvelle structure et dit aurevoir à son CEO

Le groupe aéronautique Sabca fonctionnera dès à présent sous un système de "business units", responsables de leurs opérations, ressources et résultats, qui seront gérées par des managers sous la supervision du directeur général, Samuel Weynants, et du président exécutif, Stéphane Burton. L'actuel CEO, Thibauld Jongen, quittera ses fonctions à la fin du mois de février 2024, indique mercredi le groupe.

"Le conseil d'administration tient à remercier vivement Thibauld Jongen pour avoir œuvré à la transformation et au redéploiement de la Sabca durant ces huit dernières années ainsi qu'à l'intégration de l'entreprise au sein du nouveau groupe aéronautique belge Orizio." M. Jongen restera "administrateur non-exécutif du Groupe Sabca, et continuera à le conseiller en matière de stratégie technologique, industrielle et commerciale".