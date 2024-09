La semaine débute dans la morosité pour le BEL 20

UCB (164,20) et Galapagos (26,58) gagnaient 0,31 et 0,76%, Syensqo (74,55) terminant sut une avance de 0,20% alors que arGEN-X (464,90) était négative de 0,68%.

Dix éléments du BEL 20 étaient en baisse, emmenés par Umicore (11,24) qui perdait 1,40%. Solvay (32,18) emmenait par contre les hausses avec un gain de 1,51% en compagnie de Cofinimmo (62,50) et Ackermans (181,80), positives de 1,21 et 1,11%.

AB InBev (55,20) reculait de 0,18% alors que Lotus Bakeries (11.440) gagnait 0,53% et un nouveau sommet. KBC (69,80) et GBL (69,20) perdaient 0,77 et 0,79% alors qu'Ageas (46,80) s'appréciait de 0,60%.

D'Ieteren (219,20) valait 0,09% de plus que vendredi, Melexis (80,95) et Elia (98,60) cédant par contre 0,80 et 0,50%.

Colruyt (47,68) et What's Cooking (87,80) étaient par ailleurs en hausse de 2,3 et 3,3% en compagnie de Deceuninck (2,445) et Belysse (0,97) qui progressaient de 4 et 6,6%, Exmar (8,70) et Cenergy (9,99) de 3,1 et 8,6%.

DEME (154,60) et Greenyard (6,16) abandonnaient par contre 4,3 et 3,7%, des pertes de plus de 2% étant notées en Agfa-Gevaert (1,098), Barco (12,05), Kinepolis (39,65) et Van de Velde (31,35).