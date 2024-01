La situation se dégrade sur le réseau TEC, la plupart des bus ne roulent plus à Liège

La neige continue de tomber ce mercredi après-midi et les conditions de circulation se dégradent sur les routes. Cela a contraint le TEC à passer au niveau 4 de son plan intempéries sur la majorité des lignes à Liège-Verviers, indique mercredi après-midi Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole du TEC.

Environ 130 lignes de bus sur le réseau Liège-Verviers sont à l'arrêt. "Depuis ce milieu d'après-midi, les bus à Liège-Verviers ne sont plus capables de rouler en garantissant la sécurité des usagers et du personnel, la décision vient donc d'être prise de passer au niveau 4 du plan intempéries. C'est devenu trop risqué", explique M. Thiery. Une cinquantaine sont toujours desservies, "soit en étant déviées soit avec difficulté", précise Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers. Mais la situation évolue très rapidement. "Et cela pourrait donc évoluer très vite", prévient M. Thiery.

Ce matin déjà, le TEC avait fait part de la situation particulièrement difficile sur la province du Luxembourg. "Vers 07h00, c'était totalement impraticable en raison d'une pluie verglaçante et puis la neige est arrivée. Désormais, la situation est beaucoup plus complexe en Wallonie", poursuit le directeur marketing du TEC.