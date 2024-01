La SNCB a transporté 7% de voyageurs de plus en 2023 que l'année précédente

La SNCB a transporté plus de 244 millions de voyageurs en 2023, soit une augmentation de 7% par rapport à un an plus tôt, indique lundi la SNCB dans un communiqué. La croissance s'observe principalement chez les voyageurs occasionnels, précise la société de transport.

En 2023, 89 millions de voyageurs ont utilisé un abonnement domicile-travail. "Bien que cela représente 8% de plus qu'en 2022, le télétravail a toujours une incidence sur le nombre de navetteurs les jours de semaine et sur la fréquence à laquelle ils prennent le train", souligne la SNCB. "Le nombre d'abonnés est de ce fait toujours plus bas qu'en 2019."

L'an dernier, 64 millions de voyageurs ont par ailleurs utilisé un Student Abonnement, soit une augmentation de 6% par rapport à 2022 et de 2% par rapport à 2019.

Par rapport à 2019, il y a à présent 10% de passagers en moins pendant les heures de pointe du matin et du soir, et, en revanche, 10% de voyageurs en plus pendant les heures creuses, ajoute la société de transport.

Du côté des voyageurs occasionnels, la hausse se confirme: en juillet et août notamment, le nombre de voyageurs atteignait 8% de plus que l'année précédente. Et les jours de week-end, la SNCB enregistre régulièrement 20% de voyageurs en plus qu'en 2019, note-t-elle. Au total, quelque 77 millions de voyageurs ont utilisé des tickets individuels ou des cartes dix trajets en 2023, soit une augmentation de 8% par rapport à 2022.