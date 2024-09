La société belge Codic développe un projet de 60.000 m2 au Luxembourg

Le promoteur immobilier Codic annonce mercredi avoir obtenu des autorisations de bâtir pour son projet multifonctionnel de 60.000 m2 à Luxembourg, la capitale du Grand-Duché. Situé dans le nouveau quartier de la Cloche d'Or, il doit accueillir des bureaux, des commerces et de l'hôtellerie. Son développement et sa construction sont prévus entre 2025 et 2030.