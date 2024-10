La société liégeoise Contipharma peut mettre ses tests sur le marché congolais

Le test de nouvelle génération Lampox a été validé en septembre dernier par l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) à Kinshasa, la capitale congolaise. Il combine la rapidité d'un test antigénique à la précision d'un test PCR, détaille l'entreprise basée à Liège.

Contipharma se félicite de cette avancée, car elle contribue à la lutte contre la variole du singe en Afrique et que la technologie développée pour ce test peut aussi être adaptable à d'autres épidémies potentielles. "La capacité à détecter rapidement le virus mpox permet non seulement d'enrayer sa propagation, mais aussi de rendre les campagnes de vaccination beaucoup plus efficaces", ajoute le CEO Bernard Delhez.