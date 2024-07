La société mère confirme la fermeture imminente des magasins Bristol

Les quelque quatre-vingts magasins néerlandais de la chaîne de mode et de chaussures Bristol fermeront bientôt leurs portes, a confirmé Lore Vanaudenhove, responsable du marketing de la société mère Euro Shoe Group, à la suite d'articles parus dans Het Nieuwsblad et De Tijd. Deux candidats se sont manifestés en Belgique pour une éventuelle reprise partielle. Si cela se concrétise, "quelque 70 magasins belges et une partie du personnel du siège seront repris", a déclaré la responsable. "Pour les magasins néerlandais, aucun acquéreur n'a été trouvé."