La société pharmaceutique qui fabrique l'Ozempic investit dans une spin-off flamande

La société pharmaceutique danoise Novo Nordisk et l'investisseur néerlandais BioGeneration Ventures injectent des capitaux dans Tanai Terapeuthics, une jeune spin-off de l'institut flamand de biotechnologie (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VIB) qui travaille sur un nouveau médicament oral contre l'obésité. Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe grâce au succès du médicament contre le diabète Ozempic et de celui contre l'obésité Wegovy.