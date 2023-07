La start-up du patron d'OpenAI dédiée au nucléaire va entrer en Bourse

Impliqué dans plusieurs secteurs de pointe, Sam Altman a investi dans Oklo, le nom de cette jeune société, en 2015, et en est également devenu le président.

Oklo prévoit de construire des petits réacteurs nucléaires, aussi appelés SMR (small modular reactors), dont les délais de réalisation sont théoriquement plus réduits que ceux des centrales traditionnelles et qui peuvent être installés plus facilement dans des zones reculées.

Concrètement, Oklo va fusionner avec AltC Acquisition, une entité ad hoc d'acquisition déjà cotée au New York Stock Exchange et dont la seule vocation est de permettre à une société d'entrer en Bourse plus facilement (aussi appelée Spac en anglais), avec des contraintes réglementaires allégées.

La start-up prévoit de lever 500 millions de dollars lors de cette opération, somme qui sera consacrée à la réalisation du premier réacteur à fission d'Oklo, baptisé Aurora, selon un communiqué publié mardi.