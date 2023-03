La Stib commande septante bus électriques pour 2024

Le but étant d'"offrir un service toujours plus écologique et plus performant à ses voyageurs". En effet, ces nouveaux bus électriques remplaceront à partir de 2024, les modèles Euro 5 équipés de moteurs thermiques. Ces derniers ne pourront plus circuler à Bruxelles en 2025. Ces septante nouveaux bus viennent également agrandir la flotte de la Stib offrant plus de 2.000 places supplémentaires aux usagers.

Ces bus articulés seront affectés aux lignes 46 (Pannenhuis-Moortebeek), 53 (Hôpital militaire- Westland shopping center), 87 (Simonis-Beekkant) et 89 (Gare centrale-Westland shopping center).