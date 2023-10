La taxe kilométrique pour poids lourds indexée en Wallonie au 1er janvier

Les tarifs du prélèvement kilométrique pour les poids lourds en Wallonie seront indexés à partir du 1er janvier 2024, indiquent lundi la Sofico, la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, et Viapass, l'association interrégionale en charge de ce prélèvement.

L'indexation du 1er janvier 2024 est calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août 2023. Elle s'élèvera en moyenne à +4,08%, "reflétant ainsi la hausse des coûts des matériaux et des frais de main d'œuvre".

Les logiciels des OBU (On Board Unit), dispositifs qui enregistrent les kilomètres parcourus par les camions, seront automatiquement mis à jour avec les nouveaux tarifs.

Le prélèvement kilométrique est d'application en Belgique depuis avril 2016, selon le principe simple de l'utilisateur payeur: les usagers des autoroutes et principales routes nationales paient en fonction des kilomètres parcourus, du poids et du taux de pollution de leur véhicule. Il concerne les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Ce prélèvement kilométrique est instauré sous la forme d'une taxe en Flandre et à Bruxelles et sous la forme d'une redevance en Wallonie, perçue par la Sofico sur le réseau routier structurant.