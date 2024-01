La tempête Isha fait deux morts au Royaume-uni et cause de fortes perturbations en Irlande

En Irlande du Nord, un sexagénaire qui conduisait une camionnette est décédé dans une collision impliquant un autre véhicule et un arbre au sol dimanche soir, selon la police.

En Irlande, plus de 155.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité lundi en milieu de journée, selon le gestionnaire du réseau, ESB, après un pic à 235.000 lundi matin.

Une alerte rouge aux vents violents a été déclenchée dans la nuit en Ecosse, où aucun train n'a circulé lundi matin en raison de chutes d'arbres sur les voies et d'inondations. La reprise du trafic est prévue dans la journée.

Dans toute la Grande-Bretagne, 46.500 clients étaient encore privés de courant lundi à la mi-journée, et 323.000 ont été raccordés, selon l'Energy Network association.

Isha est la neuvième tempête baptisée d'un nom depuis le mois de septembre.

Après Isha, la tempête Jocelyn doit amener avec elle pluie et vents violents sur l'Irlande et le Royaume-Uni mardi et mercredi.