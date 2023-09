La validation du plan d'accompagnement est "une déclaration de guerre" selon les syndicats

Après les refus syndicaux du plan d'accompagnement proposé par la direction de Delhaize, celle-ci a mis fin, mercredi, aux discussions et a confirmé sa proposition finale. "Ce passage en force est une déclaration de guerre", a réagi Myriam Delmée, présidente du Setca.

"Cette décision était prévisible. Mais ce que Delhaize ne comprend pas, c'est que cela va créer un désordre immense au moment du passage en franchise", poursuit la syndicaliste. "La direction a perdu beaucoup plus en refusant de négocier qu'en acceptant de discuter."

Du côté du syndicat chrétien néerlandophone ACV Puls, on estime positif que la direction mette au moins en oeuvre ce qui était sur la table. Le syndicat souhaite cependant poursuivre les négociations, estimant qu'un certain nombre de points doivent encore être clarifiés. "Par exemple, on ne sait pas ce qu'il adviendra si l'un des franchisés fait faillite", note Kristel Van Damme. Selon elle, il n'est pas exclu que d'autres actions des travailleurs soient encore organisées. "Il y a peu de choses sur la table, il faut rassurer les gens."