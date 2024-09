La vendange 2024 attendue en recul de 18% en France

La vendange est estimée à 39,3 millions d'hectolitres, "en net recul", alors que la précédente prévision, publiée début août avant le début des vendanges, était une production se situant entre 40 et 43 millions d'hectolitres.

La production viticole 2024 en France est attendue en recul de 18% sur un an, du fait de conditions climatiques "particulièrement défavorables" dans pratiquement tous les bassins de production, selon une nouvelle estimation publiée vendredi par le ministère de l'Agriculture.

L'estimation du mois précédent a été "ajustée à la baisse en raison d'une meilleure appréciation des résultats de la floraison dans les vignobles les plus tardifs, notamment dans les Charentes", précise le service de statistiques du ministère, Agreste.

Les baisses les plus marquées concernent les vignobles du Jura (-71% sur un an), où un gel sévère et le mildiou réduisent significativement la production, après une très bonne récolte 2023.

Mais en volume produit, le repli le plus important touche le grand vignoble des Charentes: "Malgré une augmentation des surfaces, la production devrait diminuer de 35% par rapport à l'année record de 2023, en raison d'un faible nombre de grappes et d'une floraison déficiente due à des conditions humides", explique le ministère.