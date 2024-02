La vente de vélos-cargos Babboe interdite en raison de problèmes de sécurité

L'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA) a annoncé mercredi interdire temporairement la vente vélos-cargos de la marque Babboe après qu'une enquête a révélé que des centaines de cadres de ces vélos se sont inopinément brisés ces dernières années. Selon la NVWA, Babboe n'a pas investigué correctement sur les causes de ces incidents et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient.