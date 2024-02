La Ville d'Andenne défend son projet d'extension sur la plaine d'Anton

Aujourd'hui, l'extension de la ville connait un nouveau départ. En plus de services privés, de logements et de commerces de proximité, les autorités souhaitent notamment procéder à l'extension du complexe sportif Andenne Arena, créer un centre culturel à la taille de la ville, construire une nouvelle maison de repos et de soins, une nouvelle caserne pour les pompiers, des écoles et crèches et, enfin, des bâtiments administratifs.

En réponse à ses détracteurs, la Ville d'Andenne insiste sur la nécessite de la réalisation de ce projet pour le territoire et ses 28.000 habitants actuels. En outre, il s'agit d'éviter un étalement urbain plus lointain du cœur de ville. En sus, 90% du territoire communal n'est pas bâtissable.