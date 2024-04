La Ville d'Anvers donne le feu vert à un nouveau permis pour l'aéroport de Deurne

Le permis actuel de l'aéroport expire cette année et doit donc être renouvelé de toute urgence. La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), devra prendre une décision finale cet été.

Les opposants au projet ne voient pas d'un bon œil l'augmentation du nombre de vols et plaident même pour une fermeture de l'aéroport, arguant que ce dernier est déficitaire et qu'il générerait trop de nuisances sonores et d'émissions de CO2. La direction de l'aéroport, quant à elle, affirme vouloir adopter une approche plus durable et s'engage à ne pas accroître les nuisances pour les riverains par rapport à la situation actuelle.