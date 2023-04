La votation parisienne sur les trottinettes, pari risqué pour Anne Hidalgo

Sur 1,3 million d'électeurs inscrits, le taux de participation reste la grande inconnue, un dimanche de marathon dans les rues de la capitale et après un mois de mars marqué par les manifestations et l'amoncellement des poubelles non ramassées.

"Peu importe le nombre", a balayé Anne Hidalgo, interrogée par l'AFP. Les "outils de démocratie participative s'améliorent en les utilisant", fait-elle valoir en rappelant que le budget participatif, marqueur de son premier mandat, n'avait en 2014 attiré que 40.000 votants, contre 215.000 en 2022.