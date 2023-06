La Wallonie revoit à la hausse sa redevance kilométrique pour les poids lourds

Concrètement, cette révision des tarifs dépendra de la masse maximale autorisée (MMA) avec, avant indexation, une diminution de 3,1 cents/km pour la catégorie MMA de 3,5 à 12 tonnes et une augmentation de 2 cents/km pour les plus de 32 tonnes. Elle sera également liée aux classes d'émission EURO, avec l'introduction d'une différenciation tarifaire entre les normes EURO 5 et EURO 6.

Ces recettes supplémentaires - estimées à 40 millions par an - seront réinvesties dans l'entretien de l'ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales.