L'ABC approuve la fusion de l'hôpital Ambroise Paré et du Pôle hospitalier Jolimont

L'Autorité belge de la concurrence (ABC) approuve la fusion de l'hôpital Ambroise Paré (HAP) à Mons et du Pôle Hospitalier Jolimont (PHJ) dans le Hainaut et le Brabant wallon sans conditions, indique-t-elle dans un communiqué vendredi.

L'autorité souligne que "d'autres hôpitaux généraux et fournisseurs de soins sont actifs dans les zones de soins affectées" (...) "Une dégradation de l'offre de soins en termes de capacité, de diversité et d'accessibilité apparaît en outre peu probable". L'instruction a également permis d'écarter, toujours selon l'autorité, "un risque sérieux d'effets tarifaires, notamment au niveau des suppléments d'honoraires et de chambre".

L'ABC précise encore que la concentration devrait permettre de "maintenir" et "d'améliorer les conditions de travail du personnel dans un contexte de pénurie".

Il s'agit de la première décision complète de l'ABC en matière de concentrations hospitalières.