L'action de bpost gagne 10 pour cent

Le gouvernement a déboursé trop d'argent pour trois services fournis par la société postale: le traitement des amendes routières (CBF) nationales et internationales, la gestion des comptes 679 (qui représente le préfixe des numéros de comptes de plus de 200 institutions publiques gérés par Bpost au profit de l'État) et la production, la livraison et radiation des plaques d'immatriculation.

Bpost a alors annoncé comptabiliser une provision de 75 millions d'euros pour éventuellement rembourser les différents services de l'Etat à l'issue de négociations qui vont s'ouvrir avec eux.