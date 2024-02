L'action du constructeur automobile Rivian au plus bas

Rivian a procédé à plusieurs réorganisations ces dernières années et, mercredi soir, l'entreprise a encore fait savoir qu'elle allait se séparer de 10% de ses effectifs. Concurrente de Tesla, Rivian prévoit de construire environ 57.000 véhicules cette année, ce qui correspond plus ou moins à la production de 2023 et demeure loin de l'estimation moyenne des analystes, qui tablaient sur plus de 80.000 voitures assemblées en 2024.

Rivian construit des pick-ups, des SUV et des camionnettes électriques dans un marché qui commence à ralentir.